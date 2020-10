Cassa Rurale, due punti vincenti nell’amichevole con la Bergamo basket

(Foto by Cesni)

Il match amichevole tra Cassa Rurale e Bergamo Basket (Foto by Cesni)

Cassa Rurale, due punti vincenti

Ha vinto la Cassa Rurale di 2 punti (88-86), su Bergamo sabato 3 ottobre al PalaFacchetti. Era una amichevole con i crismi, comunque, di una partita vera. Tutto prevedibile considerata l’epocale rivalità tra le due maggiori formazioni orobiche. Di conseguenza i pochi spettatori ammessi alla sfida hanno avuto modo di assaporare una spettacolo adeguato. I rispettivi coach, Cagnardi da una parte, Calvani dall’altra hanno avuto modo di constatare la buona condizione tecnica-atletica delle pedine impiegate.

Treviglio senza lo statunitense Frazier; Bergamo priva di Zugno ed Easley: assenze importanti. In casa trevigliese sugli scudi capitan Reati (18), Pepe (14) e Nikolic (10) e il giovane Manenti (13). Sul fronte opposto buone le prove di Pullazi (11), l’immarcabile Purvis (21) e Da Campo (15). Le quattro frazioni giocate sono equivalse per equilibrio e spirito agonistico, non a caso la vittoria del quintetto locale è stata blindata soltanto nelle battute finali. Parole soddisfacenti sulle condizioni di avvicinamento al campionato sono state pronunciate da entrambi gli allenatori.

