Cassa Rurale e Bergamo in trasferta

rispettivamente a Tortona e Trapani Cassa Rurale e Bergamo domenica 16 febbraio (alle 18) in trasferta rispettivamente a Tortona e a Trapani.

Trevigliesi alla ricerca del quinto successo consecutivo per consolidare la corsa ai playoff. Sfida sulla carta non semplice anche perchè il team avversario è di certificata qualità nonostante la non brillante classifica. Ma la Cassa Rurale da un mese a questa parte ha ritrovato brillantezza nel gioco e una solidità difensiva di primo piano. Si confida nelle mitragliate a canestro degli statunitensi Collins e Packer e nell’imperiosa presenza nel pitturato di watusso Borra. Dice il direttore sportivo Massimo Gritti: «A tre turni dal termine della regular season tutti i punti in palio valgono il doppio. A maggior ragione in chiave nostra. Confidiamo come sempre nel contributo dei tifosi che sappiamo in buon numero al seguito». Coach Adriano Vertemati dispone dei dieci titolari.

Bergamo si affida sempre più alla legge dei grandi numeri nella speranza di tornare dalla Sicilia finalmente con la vittoria. Al tempo stesso è conscia di dover fare i conti con un’antagonista piazzata al quarto posto staccata di sole quattro lunghezze dalla capolista Torino. Per di più capitan Bozzetto e compagni sono consapevoli che Trapani sfrutta a dovere il fattore campo, altro elemento da non sottovalutare.

L’amichevole di metà settimana con la blasonata Varese ha confermato la vitalità del gruppo ben allenato da sempre da Marco Calvani. Il perdurare, però, del mancato rinforzo nella batteria degli italiani sta mutilando oltre il previsto il pur ammirevole organico.

