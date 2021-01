Cassa Rurale e Withu in cerca di punti

contro Milano e in quel di Trapani Basket, Cassa Rurale e Withu a caccia di risultati dopo i tonfi collezionati in campionato: i «bancari» ne sono reduci da tre turni, il team cittadino addirittura da otto.

La Cassa Rurale insegue l’inversione di marcia domenica 17 gennaio al PalaFacchetti contro Milano (alle 18 il via). Il quintetto milanese è in buona forma come certifica la buona posizione in graduatoria. Avversario, dunque, non agevole da affrontare tanto più che coach Devis Cagnardi non avrà a disposizione Jacopone Borra, navigato pivottone portatore di punti e soprattutto di rimbalzi difensivi e in avanti. Lo sostituiranno D’Almeida e Lupusor, ingaggiato la scorsa settimana dal Reggio Calabria. La posta in palio serve a capitan Reati e soci per non perdere ulteriore terreno nei confronti della zona playoff, obiettivo estivo della dirigenza.

In casa Withu l’inequivocabile esigenza di risalire la classifica tuttora a quota zero nella casella vittorie. Un percorso nemmeno lontanamente annunciato. Il calendario spedisce la squadra a Trapani (palla a due in alto alle 16) contro sfidanti di poco sopra lo spazio a rischio retrocessione e con qualche assenza. Dalla parte della Withu la legge dei grandi numeri e la buona prova offerta nell’ultima gara al PalaAgnelli con la capolista Tortona, giocata alla pari fino al penultimo quarto. Naturalmente in attesa di allargare il latitante parco giocatori. L’allenatore Marco Calvani potrà impiegare sul parquet siciliano i dieci titolari

