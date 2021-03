Cassa Rurale, frenata all’alta classifica

Piacenza espugna il PalaAgnelli per 93-85 Basket, Treviglio superato in casa da Piacenza nella sfida di giovedì 11 marzo.

Frenata di Treviglio superato in casa da Piacenza per 93-85. Sfida esasperatamente equilibrata fino a 5’ dal termine con la Cassa Rurale sotto di sole 3 lunghezze. Da quell’istante, però, il quintetto piacentino con un tiro dalla lunga distanza dell’ex Sabatini ha allungato a 81 a 75 per poi gestire il margine fino al suono della sirena. Quattro i trevigliesi in doppia cifra: Frazier (22), Nikolic (16), Pepe (15) e Sarto (11). Sono venuti meno capitan Reati (4) e watusso Borra (7). Parziali: 18 pari al 10’, 36-39 all’intervallo lungo e 62-65 alla mezz’ora.

Il film della partita ha visto le contendenti combattere con parecchia carica agonistica, sfoderando per lunghi tratti pure giocate apprezzabili. Dura la lotta a rimbalzo dove le due avversarie hanno pareggiato i conti catturandone 37 ciascuna. Nella graduatoria individuale ha primeggiato folletto Frazier e non solo perché risultato il miglior cecchino sul parquet. Con il flop la Cassa Rurale rimane ugualmente in zona playoff anche se ha perso, quanto meno per il momento, di puntare al secondo posto della classifica.

