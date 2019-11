Cassa Rurale, ko da Casalmonferrato

Match che si risolve all’ultimo quarto Per tre quarti l’incontro è filato all’insegna dell’equilibrio. Dopodiché sono stati i piemontesi a prendere decisamente in mano le redini del gioco, mandando in tilt gli avversari.

Stop al Pala Agnelli della Cassa Rurale, sconfitta dalla capolista Casalmaggiore per 59-68. Per tre quarti del match il film è corso via all’insegna dell’equilibrio. Dopodiché sono stati i piemontesi a prendere decisamente in mano le redini del gioco mandando in tilt gli avversari. Del resto Casalmonferrato è tra i club candidati alla promozione nella massima categoria nazionale. In ogni caso la Cassa Rurale ha dato tutto sotto l’aspetto dell’impegno agonistico.

Parte col vento in poppa la Cassa Rurale, che termina la frazione iniziale con un +8 (20-12) che dà subito la carica. Tra i protagonisti Palumbo e Caroti da una parte e l’ex statunitense Roberts dall’altra. Ovvio che il team piemontese non ci stia alla certificata supremazia dei locali. Così piano piano Casale, ancora con Roberts su alti livelli e con l’Usa Sims in graduale ma efficace crescita, annulla il passivo portandosi a -3 (23-20) a metà della seconda frazione. Botta e risposta fino all’intervallo lungo, con le contendenti che fissano il risultato sul 27-28. Rientra dal riposo su di giri la squadra ospitata al Pala Agnelli, tanto che nel giro di un paio di minuti si porta avanti di 8 lunghezze (37-29) approfittando delle sopraggiunte difficoltà di Borra e soci nel concludere a canestro.

Coach Adriano Vertemati chiede il time out e i giocatori recepiscono i messaggi: nello spazio di tre minuti i locali rimediano con una tripla ciascuno Caroti e Pacher il parziale avverso (38-41). Da qui allo stop del 30’ prosegue un certo equilibrio sul parquet (46-52) nonostante sia Casale a siglare il + 6. Negli ultimi 10’, però, Casalmonferrato spinge sull’acceleratore mandando definitivamente in tilt i trevigliesi.

