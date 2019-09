Casting «TuttoAtalanta» 2019

Vota la tua finalista preferita È la settima edizione del casting di «TuttoAtalanta» per scegliere il nuovo volto femminile della storica trasmissione sportiva di Bergamo Tv dedicata alla squadra nerazzurra.

È la settima edizione del casting di «TuttoAtalanta» per scegliere il nuovo volto femminile della storica trasmissione sportiva di Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre) dedicata alla squadra nerazzurra: i lettori del sito Internet de «L’Eco di Bergamo» potranno votare la loro preferita entro le ore 21 di mercoledì 2 ottobre.

Il meglio dei provini sostenuti dalle 54 candidate di quest’anno è visibile sul sito Internet di Bergamo Tv www.bergamotv.it nell’apposita sezione «Casting TuttoAtalanta» mentre per votare bisogna cliccare qui.

Le prime sei classificate accederanno direttamente alla finalissima insieme ad altre sei selezionate dai responsabili del casting, con l’annuncio ufficiale delle dodici finaliste nel corso della puntata di «TuttoAtalanta» numero 1.500, in onda mercoledì 2 ottobre in diretta dalle ore 20.50. La finalissima del casting si svolgerà quest’anno presso la sede di Ubi Banca in Piazza Vittorio Veneto, a Bergamo, e sarà trasmessa da Bergamo Tv giovedì 10 ottobre dalle ore 21.

