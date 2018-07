Cerchi un bomber o un difensore?

Fai la tua squadra con i «disoccupati» Con i «disoccupati» del calcio si può costruire una squadra. Scopri tutti i nomi dei giocatori rimasti senza contratto su L’Eco.

In attesa che le squadre del calcio dilettanti si radunino, c’è una schiera di ottimi giocatori esperti e senza una maglia che cerca squadra: ci si potrebbe assemblare un’intera rosa con quelli che bazzicano il calcio bergamasco. Intanto oggi a Coverciano si radunano 58 giocatori senza contratto «convocati» come ogni anno dall’Assocalciatori: molti hanno trascorsi in serie A come gli attaccanti Rolando Bianchi (bergamasco) e Francesco Rupolo, entrambi ex atalantini. E non sono i soli. Su L’Eco tutti i nomi dei «disoccupati» del calcio bergamasco.

