Champions, Iličić scherza su Milano

E i milanesi se la prendono Lo sloveno ha risposto al capitano Papu Gomez, che su Instragram aveva ringraziato Inter e Milano per la Champions a san Siro.

Il capitano dell’Atalanta, Papu Gomez, ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare Inter e Milan, che hanno detto sì permettendo all’Atalanta di disputare a San siro le partire casalinghe di Champions. Ecco il post: «Sfortunatamente la Champions League non verrà giocata nel nostro stadio, per questo motivo a nome dei miei compagni, volevamo ringraziare Inter e Milan per averci accolto nel vostro glorioso stadio», ha scritto Gomez. «Per noi è fondamentale non fare trasferte lunghe soprattutto in una competizione così impegnativa. Sarà un onore giocare a San Siro, daremo il meglio di noi stessi. Grazie mille».

Il compagno Josip Iličić non sembra però essere così contento: «Io non voglio giocare a Milano», ha scritto, ironicamente, sotto il post del Papu lo sloveno, mettendo anche un faccina pensosa. Il commento gli è costato diverse critiche social da parte dei tifosi di Milan e Inter, che non sono stati troppo teneri arrivando in molti casi anche agli insulti. A mettere la parola fine è ancora il capitano nerazzurro, che scherza: «Allora resta a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA