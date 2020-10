Champions, Atalanta contro il Midtjylland

Gasp: «Hanno un grande entusiasmo» La squadra danese è alla prima partecipazione nella fase a gironi della Champions. Guarda le video interviste.

«Incontriamo una squadra che ha grande entusiasmo e che per la prima volta è nella fase a gironi di Champions, noi lo siamo per la seconda, ma dobbiamo avere la stesso entusiasmo di sempre. Sono già partite che contano, subito molto importanti». Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della prima giornata di Champions in casa del Midtjylland, formazione danese al debutto nella massima competizione europea. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo la batosta presa in campionato a Napoli.

«Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo. Avevamo qualche giocatore in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo e quindi tutte queste situazioni hanno determinato la sconfitta, al San Paolo si può anche perdere ma abbiamo preso qualche gol di troppo e questo ha fatto sembrare tutto peggio», ha spiegato l’allenatore di una Dea chiamata subito al riscatto in Champions.

«Si riparte, si gioca ogni tre giorni e non c’è tempo per pensare a quello che è stato, così come quando si vince si deve cancellare tutto e pensare alla partita successiva, anche quando c’è una giornata storta bisogna concentrarsi sul prossimo impegno, anche perché sono tutte partite subito importanti», ha aggiunto Gasperini.

Probabili formazioni di Midtjylland-Atalanta, prima partita del Girone D della Champions League, in programma a Herning (Danimarca).

Midtjylland (4-2-3-1): 1 Hansen; 6. J.Andersson, 28 Sviatchenko, 14 Scholz, 29 Paulinho; 40 Cajuste, 10 Evander; 11 Mabil, 15 Kraev, 7 Sisto; 9 Kaba. (30 Ottesen, 31 Andersen, 25 James, 46 Sery, 2 Cool, 44 Dhyr, 43 Madsen, 34 M. Anderson, 36 Dreyer, 26 Vibe, 74 Junior Brumado, 89 Schwartz). All.: Priske.

Atalanta (3-4-1-2): 57 Sportiello; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 9 Muriel, 91 D.Zapata. (1 Radunovic, 31 Rossi, 17 Romero, 26 Mojica, 27 Depaoli, 40 Ruggeri, 32 Pessina, 88 Pasalic, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 7 Lammers). All.: Gasperini.

Arbitro: Artur Dias (Portogallo).

