Champions, c’è un’Atalanta già qualificata

È la Primavera che ha vinto il suo girone L’Atalanta Primavera vincendo 2 a 1 sullo Shakhtar Donetsk ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale della più importante competizione europea riservata ai settori giovanili.

Diventano tre le squadre italiane qualificate agli ottavi della Youth League. Dopo Juventus e Inter ecco anche l’Atalanta, grazie al successo per 2-1 sui pari età dello Shakhtar Donetsk firmato da una doppietta di Piccoli. I nerazzurri chiudono così in testa il gruppo C con 13 punti davanti alla Dinamo Zagabria.

Già qualificata, la Primavera bianconera blinda il primo posto nel girone D andando a vincere per 5-0 sul campo del Bayer Leverkusen: doppietta di Da Graca e reti di Sene, Petrelli e Sekulov.

