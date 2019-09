Champions, i tifosi arrivano a Zagabria

Nessuna tensione, clima di festa -Foto Gli atalantini stanno invadendo pacificamente la città per assistere al match, in un clima di attesa, emozione e festa. E intanto alla stadio si fanno le prove generali per la cerimonia iniziale della Champions. Guarda il video.

C’è un clima da primo giorno di scuola trai tifosi nerazzurri che sono giunti a Zagabria nella giornata di mercoledì 18 settembre, data che rimarrà nella storia del club come quella dell’esordio in Champions. Sono oltre tremila gli atalantini arrivati in Croazia con l’auto, bus, o in aereo. Alla spicciolata vengono fatti radunare nel centro storico della città e poi tutti insieme verranno fatti confluire allo stadio.

Papà di Hateboer verso Zagabria con Semper in festa Club Amici Lupi del Serio

I 177 giunti stamattina in charter hanno visitato il centro storico della città e poi raggiungeranno tutti gli altri per assistere al match. L’atmosfera resta molto tranquilla e si tocca con mano l’emozione per poter vivere direttamente l’avventura della squadra in Europa.

