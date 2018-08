Charter per Copenaghen con la Ovet

24 ore da sogno per tifare Atalanta La trasferta per Copenaghen è pronta a decollare. Ovet, l’agenzia viaggi partner dell’Atalanta, ha infatti chiuso il cerchio nell’organizzazione dell’«esodo» di giovedì 30 agosto

Appuntamento al «Parken Stadium», sede della sfida di ritorno decisiva per l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League: il charter è confermato, la corsa alle iscrizioni s’è già aperta nel tardo pomeriggio di martedì.

La «missione Copenaghen» durerà circa 24 ore e avrà un costo di 450 euro. Giovedì 30 agosto, la «comitiva» degli iscritti si ritroverà all’alba allo stadio di Bergamo, alle 5 del mattino si partirà in bus verso l’aeroporto di Milano Malpensa: il charter decollerà infatti alle 9 dallo scalo varesino, per atterrare alle 11,05 nella capitale danese; dopodiché, il gruppo sarà trasferito in autobus nel centro della città, avrà tempo per visitarla e poi sarà accompagnato sempre in pullman allo stadio (il fischio d’inizio è fissato alle 18,30).

