«Che gran corsa la vita» - Il video

Le foto simbolo del campione Quando sorride torna il bambino che era, quando suo padre gli regalò la prima bicicletta. Un’intervista di Giorgio Bardaglio per Bergamo Tv del 2017: aveva settantacinque anni. Felice Gimondi, nonostante il successo, è sempre rimasto resta un uomo semplice e concreto.

In questa intervista a Bergamo Tv raccontò dell’infanzia passata a Sedrina, delle prime vittorie, del successo al tour de France, della sua ammirazione per Anquetil e anche per il suo acerrimo rivale, quell’Eddie Merckx che tanto volte lo ha battuto per una ragione banale: era davvero il più grande.

Storico anche questo video, realizzato in occasione del Premio Caveja. Ecco, inoltre, alcune delle foto simbolo del campione bergamasco.

Al Tour De France del 1965

Uno scatto sorridente del 2006

(Foto by Bedolis)

Tour de France: Felice Gimondi e Eddy Merckx

Felice Gimondi in maglia gialla nel 1965

Ciclismo 2017: Steven Kruijswijk e Felice Gimondi

Durante la sua amata Gran Fondo Felice Gimondi, lo scorso anno

(Foto by Beppe Bedolis)

