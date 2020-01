Christmas Match, per l’asta già 18 mila €

In vetta la maglia di Pasalic a quota 2 mila Ecco l’aggiornamento delle quotazioni dell’asta delle maglie dell’Atalanta del Christmas Match domenica 5 gennaio.

Aumenta di giorno il giorno il montepremi delle promesse di pagamento per l’asta benefica delle 22 maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2019» che ha raggiunto quota 18 mila euro: in palio ci sono le speciali casacche «natalizie» dell’intero organico della prima squadra pensate per l’ultima partita casalinga dell’anno solare (Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre scorso con gol di Gomez, Pasalic, Muriel e doppietta di Ilicic), indossate da chi era in campo e preparate anche per chi è rimasto in panchina o in tribuna, tutte autografate dal rispettivo calciatore.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it) ed è giunta alla decima edizione: il ricavato viene devoluto in beneficenza al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e sarà poi ripartito tra varie associazioni del nostro territorio.

Cambio al vertice della speciale classifica delle offerte dove la casacca del centrocampista croato «SuperMario» Pasalic, autore del secondo gol al Milan, è la prima a raggiungere quota 2000 euro: alle sue spalle ci sono le maglie di Gollini quotata 1500 euro, Zapata 1300, De Roon 1200, Gosens e Malinovskyi 1100, Gomez, Ilicic, Palomino e Freuler 1000.

L’asta resterà aperta sino a lunedì 13 gennaio: per tutta la settimana si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335/6969423 e con e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it, anche su più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso. Gli aggiornamenti vengono pubblicati periodicamente (non tutti i giorni) sui canali social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv», su L’Eco di Bergamo, web e cartaceo, e sul sito internet dell’Atalanta. In allegato le quotazioni aggiornate delle 22 maglie: prossimo aggiornamento nella serata di lunedì 7 gennaio.

