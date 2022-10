Ciclismo su pista, Martina Fidanza di nuovo campionessa del mondo nello scratch

Buona partenza anche per i quartetti

Il quartetto azzurro femminile composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini chiude con il primo tempo (4’11”05) nella giornata inaugurale dei Mondiali su pista a St. Quentin. Al secondo posto si piazza la Gran Bretagna, a 2”106, e terza la Francia, a 2”414. Solo quinte le fortissime tedesche, campionesse in carica, che chiudono a 5,887. Prossimo step per le azzurre contro l’Australia, oggi quarta. Secondo posto invece per il quartetto azzurro maschile (Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro e Filippo Ganna), a 0”151 dalla Gran Bretagna (3’48.892); terza la Francia a 0”753 e a seguire la Nuova Zelanda, a 1”406.