Claudia Cretti di nuovo in sella

Bici o Università? «Tutte e due» Due post in poche ore sui social (uno della mamma e l’altro del fratello) pieni di ottimismo per il futuro della giovane ciclista bergamasca che l’anno scorso è stata vittima di un terribile incidente.

Claudia Cretti non si ferma e i suoi progressi dopo l’incidente della scorsa estate sono fenomenali. A documentarli i post su Facebook dei suoi familiari che sprizzano gioia e ottimismo. Gli ultimi due in particolare, uno della mamma e uno del fratello sono commoventi e emozionanti perchè oltre a mostrare Claudia sorridente ne delineano un roseo futuro. Mamma Laura che le riporta una conversazione avuta con la figlia nella quale, Claudia le chiede se dovrà puntare in futuro sulla carriera ciclistica oppure su quella universitaria. Nessuna esitazione nella risposta di mamma Laura: «Tutte e due, allenati per tutte due le cose. L’anno prossimo ricominci».

Il secondo post dopo poche ore è quello del fratello Giacomo che è proprio insieme a Claudia sul lungolago durante un’allenamento in bicicletta. «Vivere per continuare a sognare».

