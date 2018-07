Colpo di Treviglio: arriva Chris Roberts

Guardia americana dal canestro facile La scorsa stagione militava nel Reggio Calabria in A2 ma nel passato ha giocato anche in A1.

Dotato di un eccellente tiro dalla media e grande distanza ha pure la caratteristica di giocare per il gruppo. In altre parole pur disponendo di una micidiale mano calda, all’occorrenza sa sacrificarsi per produrre al meglio gli schemi di squadra. Roberts prenderà probabilmente il posto dell’incostante Voskuil che la società difficilmente includerà ancora nell’organico. Sino a questo momento il quintetto della Bassa dispone di tre titolari, il centro Borra, l’ala Pecchia e appunto Roberts. Probabilmente verrà aggiunto Planezio. Sul punto di fare le valigie Mezzanotte, richiesto dal Trento. Mancano, dunque, due-tre pedine tanto più che non ci saranno nemmeno Marino e Rossi.

C’è poi la necessità di sostituire al meglio Fraizer al quale va gran parte del merito per il conseguimento dei playoff nella scorsa stagione. Lasciate alle spalle le accese critiche dei tifosi per lo scioglimento del contratto di capitan Rossi, l’importante adesso è provvedere al completamento di un organico. Sul fronte sponsor, purtroppo, nessuna novità. Il general manager Euclide Insogna e l’intera dirigenza sono ancora alla ricerca di qualche azienda che voglia investire sul loro progetto.

