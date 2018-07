Colpo Real per l’Atalanta?

Piace il giovane Mayoral Atalanta, sogno Real. Il club nerazzurro guarda in casa dei più forti del mondo: nei giorni in cui la Juventus punta Cristiano Ronaldo, i nerazzurri si «accontentano» di Borja Mayoral.

L’affare non è facile, eppure a Zingonia hanno fatto più di un pensiero al centravanti delle merengues: che, comunque, ha parecchi estimatori, soprattutto in patria, visto che Levante e Betis sono sulle sue tracce. Borja Mayoral, ventuno anni, è cresciuto nel vivaio madridista e, dopo una lunga serie di gol nelle giovanili, si è affacciato in prima squadra nel 2015/16: nell’ultima stagione, tra le varie competizioni, ha giocato 22 partite e segnato 6 gol.

