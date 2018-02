Come sta il Borussia? «Balla» in difesa

Ma vince contro il Moenchengladbach Come sta il Borussia Dortmund? Bene, ma non benissimo. L’Atalanta, che giovedì dovrà affrontarlo nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league a Reggio Emilia, è avvisata.

I gialloneri nell’ultimo turno di campionato hanno trovato una vittoria (0-1) contro gli omonimi di Moenchengladbach, non senza affanni soprattutto in difesa. Tre punti pesanti, che proiettano il Dortmund al secondo posto in classifica in Bundesliga dalla graduatoria corta, anzi cortissima. A timbrare il tabellino è Marco Reus, che non segnava dal maggio scorso. Una nota positiva per Stoger, così come il risultato. Meno bene invece alcuni dei nomi di peso dei gialloneri: Gotze e Schürrle infatti non sono ancora al 100%. Super partita di Burki: il portiere è stato decisivo in più occasioni, a compensare le incertezze di un reparto arretrato più ballerino che mai. Ilicic e Gomez dovranno guardare con attenzione queste immagini per trovare i punti deboli dei gialloneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA