«Con Young Boys match speciale: ritroviamo i nostri tifosi. Partita storica per l’Atalanta» L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa per il match di Champions di mercoledì al Gewiss Stadium.

«Una partita speciale, perché dopo tanto girovagare riusciamo a giocare in casa col nostro pubblico. Una giornata storica per l’Atalanta»: è quanto ha detto a Skysport Gian Piero Gasperini, alla vigilia della seconda giornata di Champions League (si gioca mercoledì 29 settembre, alle 18.45 al Gewiss Stadium).

«Per lo Young Boys parlano i risultati: ha vinto 9 volte nelle ultime 10 partite senza perdere, ha battuto il Manchester United alla prima giornata del girone. Tutti gli allenatori, non solo io, hanno negato fin da subito che si tratti di una squadra di quarta fascia», ha spiegato il tecnico nerazzurro che teme la rapidità degli svizzeri: «È un avversario organizzato e veloce, abituato a giocare per vincere. Sarà una partita di assoluto livello dove dovremo stare attenti a velocità, ripartenze e capacità di andare con più uomini in attacco dello Young Boys. Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche per affrontare la sfida al meglio».

Il 2-2 con l’Inter in campionato sabato scorso ha regalato fiducia ai bergamaschi: «La concentrazione va trovata e tenuta gara su gara, ma non è che una simile competizione necessiti di stimoli. Per noi mercoledì sera a Bergamo è importante, al Milan penseremo poi».

«Non sono d’accordo con chi dice che meritava di più l’Inter, le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi». L’allenatore atalantino è tornato sul match contro l’Inter: «Sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte. Ma è chiaro che quando vai a Milano e fai una prestazione così devi trarre forza e fiducia».

«Domani ci aspetta una gara davvero difficile, ma stiamo bene»: anche il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro lo Young Boys: «L’Atalanta sta bene, abbiamo fatto una buona gara a Milano, ci darà fiducia per la partita di domani. Dobbiamo fare attenzione, hanno vinto quattro volte il campionato svizzero. Ci aspetta un match complicato», ha spiegato il centrocampista.

