Coni, Norma Gimondi in Giunta. Magoni: «Sport bergamasco protagonista» Malagò confermato alla presidenza e Norma Gimondi, figlia del grande campione di ciclismo, Felice Gimondi, eletta nella Giunta. La delegata provinciale Coni Lara Magoni: «Una bella giornata per lo sport italiano e bergamasco».

«Per lo sport italiano e bergamasco è una bella giornata. Sono davvero felice per la rielezione di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni nazionale e dell’ingresso in Giunta di Norma Gimondi, bergamasca doc». Così Lara Magoni, delegato provinciale del Coni Bergamo, saluta le nomine odierne del Coni, con la conferma alla presidenza di Giovanni Malagò e l’elezione nella Giunta nazionale di Norma Gimondi, figlia del grande campione di ciclismo, Felice Gimondi. «Sono onorata di avere ancora Giovanni Malagò come massimo rappresentante dello sport italiano nel mondo – dice Lara Magoni -. Grazie alla sua esperienza e competenza, saprà traghettare il movimento in un periodo particolarmente delicato, dalla pandemia sino alla nuova legge per lo sport. Senza dimenticare il fondamentale traguardo delle Olimpiadi 2026: il contributo di Malagò per l’assegnazione al nostro Paese è stato fondamentale. Una Olimpiade che vedrà la nostra Lombardia protagonista e nella quale le nostre montagne potranno essere una spalla importante dell’evento».

«Sono particolarmente orgogliosa e felice per Norma – aggiunge Magoni -. A lei mi lega una vita dedicata allo sport, una passione che ci unisce da sempre. Sin da quando suo papà Felice scalava le montagne sulle due ruote e faceva tappa a Selvino, dove il suo primo tifoso, mio padre, lo accoglieva a braccia aperte. L’ingresso di Norma in Giunta nazionale del Coni rappresenta per Bergamo e il territorio un valore aggiunto: lei saprà far valere le istanze di una realtà che conta oltre 2.300 società sportive. E in me troverà sempre un’alleata leale: collaboreremo insieme per dare allo sport bergamasco quel ruolo da protagonista che si merita in ambito nazionale».

