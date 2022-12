Conti la storia d’Italia: la bergamasca è terza al Grand Prix Isu a Torino

Bergamo fa la storia, l’Italia ringrazia. Per la prima volta una coppia azzurra sale sul podio del pattinaggio artistico in una finalissima del Grand Prix su ghiaccio di figura e una delle due firme è orobica doc. È quella di Sara Conti, 22 anni di Zanica, che venerdì 9 dicembre al Palavela di Torino ha conquistato il terzo posto in coppia con Niccolò Macii nonostante la caduta sull’atterraggio di un triplo «salchow» dello stesso Macii abbia tenuto in ansia la coppia italiana per interminabili minuti. Per la coppia dell’IceLab, sul podio con i vincitori Miura-Kihara (Giappone) e gli americani Knierim-Frazier, argento, è l’ennesimo exploit stagionale dopo quelli firmati a Skate Canada e a Sheffield.