Contro il City il grande calore dei tifosi

«Gli Amici della Dea in massa al Meazza» Una partecipazione senza precedenti per sostenere l’Atalanta nel match di Champions League contro il Manchester.

Anche parecchi degli iscritti alla novantina di sezioni degli Amici dell’Atalanta hanno dato un tangibile contributo dagli spalti del «Meazza» all’Atalanta per bloccare sul risultato di parità la corazzata City. Fieri e orgogliosi il presidente della storica associazione dei tifosi al suo cinquatatreesimo anno di vita (26 marzo 1966 la nascita ufficiale su idea del mitico giornalista Elio Corbani) Marino Lazzarini e il vice e alter ego Roberto Selini. «Impossibile quantificare – precisa Lazzarini – il numero degli “Amici” che hanno raggiunto lo stadio milanese in quanto per la vicinanza col capoluogo lombardo so che al di là dei pullman organizzati dai rispettivi club in parecchi hanno privilegiato i mezzi propri senza tralasciare l’utilizzo dei treni di linea. Un esodo, ritengo senza precedenti a ulteriore conferma qualora ce ne fosse bisogno del certificato amore verso i colori nerazzurri».

«E la squadra – aggiunge Selini – ci ha ripagato con gli interessi regalandoci la suddivisione dei punti annunciata da pochi prima del fischio iniziale dell’arbitro. Rammarico per non aver lasciato il manto erboso di San Siro addirittura con l’intera posta in palio? Un po’ sì ma accontentiamoci di quanto blindato al pensiero di poterci ancora qualificare nelle fasi successive delle competizioni internazionali». Lazzarini, da un paio di lustri al timone degli «Amici» (da sempre patrocinati da L’Eco di Bergamo) sposta l’argomento sull’impegno di campionato di domenica 10 novembre a Genova, sponda Sampdoria. «Anche a “Marassi” saremo in molti a sostenere questa strepitosa squadra che ci sta riempiendo di gioie immense. Del resto il Papu e compagni saranno chiamati a difendere quell’alta classifica che consentirà a noi tifosi di rivivere queste fantastiche emozioni in ambito europeo pure nella prossima stagione sportiva».

