Contro il Genoa per i tre punti

L’Atalanta dei gol torna al Gewiss Stadium La sconfitta casalinga contro la Spal è già uno sbiadito ricordo.

Dal punto di vista delle statistiche non c’è partita tra Atalanta e Genoa. Cominciamo dal quinto posto in classifica dei nerazzurri rispetto al ruolo di cenerentola dei liguri; le 57 reti totalizzate, con una media strabiliante di tre a partita, e le 28 incassate non possono essere paragonate nemmeno lontanamente alle 21 segnate e 41 subite dai rossoblù. Senza contare che abbiamo nella speciale graduatoria dei bomber Ilicic (13) e Muriel (12) rispettivamente posizionati quarto e quinto.

Obiettivo numero uno rimane comunque quello di portare a casa l’intera posta in palio per non perdere la scia della Roma che occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione

Sulla carta dovrebbe avere difficoltà maggiori, almeno nel prossimo turno, proprio la Roma che affronta il Sassuolo a Ferrara. Ma lo sport insegna che è il campo l’ultimo a dare i verdetti definitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA