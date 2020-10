Coppa del Mondo di snowboard

Due prove anche in Città Alta La Fis (Federazione internazionale sci) ha comunicato il calendario ufficiale della prossima stagione di Coppa del mondo delle varie discipline di snowboard, che vedrà protagoniste complessivamente cinque località italiane, tra cui Bergamo.

Nello snowboardcross Cervinia apre le danze sabato 19 dicembre, la novità è rappresentata da Bergamo, che ospiterà in Città Alta una gara individuale con l’inedita formula sprint e una prova a squadre nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021. Cortina aprirà invece le danze nel parallelo con il gigante di sabato 12 dicembre, seguito a Carezza da un altro PGS giovedì 17 dice,bre, mentre Piancavallo ospiterà le finali sabato 13 e domenica 14 marzo con PSL individuale e a squadre. I Mondiali sono in programma nella località cinese di Zhangjiakou dal 20 al 28 febbraio 2021.

Il desiderio espresso da Michela Moioli – l’alzanese vincitrice di tre Coppe del Mondo nello snowboardcross – si può considerare ormai dietro l’angolo. Per il circus è la «prima» nel cuore di un borgo medievale, per il movimento della neve e per l’intera terra orobica una strepitosa opportunità di rinascita. Con un evento d’impatto mediatico che si traduce altresì in una chance capace d’innescare un volano tra rilancio e speranza.

Un piatto che meglio non potrebbe presentarsi anche sul piano agonistico di una competizione che si profila in versione «sprint» (una ventina di secondi) con partenza dal Pozzo Bianco e arrivo alla Fara: sabato spazio alla prova individuale e domenica gara a squadre.

