Coppa del Mondo, a Lake Louise Sofia Goggia quarta nelle prove

Anche la terza prova cronometrata in vista delle due discese di Coppa del Mondo donne di venerdì 2 e sabato 3 dicembre a Lake Louise, e seguite domenica da un superG, è andata alla austriaca Nina Ortlieb in 1.48.79. Dietro di lei svizzera Corinne Suter in 1.49.12 e la slovena Ilka Stuhec in 1.49.37. Quarto tempo invece per la bergamasca Sofia Goggia in 1.49.95.

Per l’Italia ci sono poi più indietro Nicol Delago in 1.50.77, Nadia Delago in 1.51.45, e Laura Pirovano in 1.51.68