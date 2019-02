Coppa del Mondo di snowboard

Michela Moioli terza in qualifica Buona notizie dalla pista di Feldberg, in Germania, dove sono andate in scena le qualificazioni per le prove individuali di snowboardcross.

Tra le protagoniste c’è sempre lei, la bergamasca Michela Moioli con 53.43 piazzato nella prima manche. La gara è valevole per la Coppa del Mondo 2019: comanda la classifica la statunitense Lindsey Jacobellis con il tempo di 52.75, davanti alla ceca Eva Samkova con 52.78. L’altra bergamasca, Sofia Belinghieri, è 15esima con 55.25. Tra gli uomini si qualificano in ottava posizione Lorenzo Sommariva con il tempo di 50.69, nono Emanuel Perathoner in 50.87.

