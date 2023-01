Coppa del mondo, Sofia Goggia salta il Supergigante. «Ci vediamo in Francia»

Niente supergigante femminile di Coppa del mondo a Cortina per Sofia Goggia, domenica 22 gennaio. La bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso della scorsa stagione) e ha deciso, in accordo con la Commissione Medica Fisi, di non prendere precauzionalmente il via nella gara, in vista dei Mondiali francesi che inizieranno lunedì 6 febbraio.