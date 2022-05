Coppa Italia, sfuma il sogno della Virtus CiseranoBergamo: ko col Follonica

Addio Coppa, finisce il sogno della Virtus CiseranoBergamo. Si ferma in semifinale il cammino in Coppa Italia di Serie D dei rossoblù, battuti 2-1 sul campo del Follonica Gavorrano mercoledì 11 maggio nonostante la ripresa giocata in superiorità numerica per l’espulsione alla fine del primo tempo dell’attaccante locale Tiganj.

Un tempo in 11 contro 10

La Virtus ci ha messo il cuore, ma i toscani si sono dimostrati un avversario di spessore, solido e di qualità. La sfida è subito in salita per la Virtus, sotto 1-0 già al 3’ per il gol di Arduini sugli sviluppi di un corner. I rossoblù rischiano ancora ma trovano il pareggio al 22’ con un bel gol di Bardelloni su servizio di Selvatico. L’espulsione di Tiganj al 46’ sembra mettere in discesa la partita per la Virtus che però in avvio di ripresa subisce il 2-1 dei toscani su tiro deviato di Arduini e deve nuovamente rincorrere. La squadra di Delprato risponde con orgoglio, attacca ma non graffia e la girata centrale di Bertoli al 36’ è l’ultima vera occasione della partita. Il sogno della finale sfuma, ma alla Virtus resta il ricordo di una splendida avventura.