Coppa Italia, vip e testate da tutto il mondo

Alle 17.30 segui qui la conferenza di Gasp Conferenza stampa di Gasperini, Gomez e Inzaghi in diretta sul sito de L’Eco alle 17,30, martedì 14 maggio. Il nostro sito la trasmetterà in tempo reale, in attesa del grande match che sta catalizzando l’attenzione di molti.

Vip e politici in tribuna, televisioni collegate da tutto il mondo. Tutto pronto per la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Prima ancora, la passerella di personalità che sfilerà sul red carpet prima del fischio d’inizio del match. A partire dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che premierà le due squadre alla fine della partita.

Le rappresentanze istituzionali proseguono con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti ed il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Tra i politici presente anche il senatore Pier Ferdinando Casini. Al loro fianco, oltre ai due presidenti di Lazio e Atalanta, Claudio Lotito e Antonio Percassi, praticamente tutte le rappresentanze sportive presenti a partire dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò, l’ex membro Cio Mario Pescante, il presidente della Lega di A Gaetano Miccichè e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina, quello della Lega Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, il presidente della Lega di B Mauro Balata, il capo degli arbitri Marcello Nicchi e il designatore di Serie A Nicola Rizzoli. Ci saranno anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini con il team manager Lele Oriali, e quello dell’Under 21 Luigi Di Biagio. Tra le personalità accreditate figurano anche il presidente di Tim, Fulvio Conti, l’ex presidente del Milan e attuale dirigente del Monza Adriano Galliani, il giornalista e conduttore Gigi Marzullo, e la ex pallavolista azzurra Maurizia Cacciatori.

Presenti anche la madrina laziale Anna Falchi con il marito Andrea Ruggeri, e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Corposa la rappresentanza dei media in tribuna stampa, con circa 170 testate di carta stampata italiane e straniere, oltre a televisioni collegate da tutto il mondo e 50 fotografi accreditati in campo. Tra i canali televisivi stranieri, spiccano Bein Usa, Dazn Spagna, la Tvri indonesiana, Trt Turchia e Eurosport e la tv nazionale polacca, oltre alla Bbc e Espn.

Tra le testate straniere, accreditati giornali e siti specializzati da Olanda, Gran Bretagna, Spagna, Usa, Svizzera, Lituania, Georgia, Belgio, Austria e Cina. Presenti anche l’ambasciatrice della Colombia in Italia Ramirez, e l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Pietro Sebastiani

Nell’occasione Lotito ha anche presentato il nuovo responsabile per la sicurezza del club biancoceleste, l’ex Prefetto D’Angelo. «La Lazio ha i colori delle Olimpiadi, l’apice dello sport. Quindi vogliamo una giornata di totale pace e serenità , lo stesso attaccamento e determinazione che vogliamo dimostrino in campo i nostri giocatori. I tifosi devono fare i tifosi e noi li aiuteremo nel facilitarli per tifare con passione, ma sempre e solo nel rispetto delle regole», ha aggiunto Lotito. «Sia una bella giornata di sport, che la Lazio abbia la giusta cornice, come l’Atalanta. L’immagine è importante per tutti, l’appello è rivolto soprattutto alle tifoserie più agitate. Il lavoro che si farà alla Lazio sarà su tutto il comparto sicurezza che riguarda il club biancoceleste».

