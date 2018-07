Corbani saluta i lettori: «È ora di smettere»

Su L’Eco di Bergamo le ragioni della scelta Il giornalista di punta del calcio bergamasco spiega la decisione di chiudere con cronache e commenti dopo 66 anni di scrittura e passione per il calcio.

Il giornalista di punta del calcio bergamasco, Elio Corbani, saluta i lettori de L’Eco di Bergamo: «Ho cominciato a scrivere nel 1952: ora ho 86 anni ed è arrivato il momento di lasciare davvero spazio ai giovani». Su L’Eco di Bergamo in edicola oggi spiega le ragioni della scelta. Una grandissima competenza e un incredibile attaccamento ai colori nerazzurri per una penna garbata e autorevole, un autentico fuoriclasse: a lui, sul giornale in edicola, la gratitudine del direttore e di tutta la redazione de L’Eco.

