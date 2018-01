Cornelius o Petagna col Napoli?

Il danese parte in pole position Cornelius o Petagna? Uno dei dubbi dell’Atalanta che si avvicina al Napoli riguarda il centravanti.

Conferma per il danese che a Roma si è ben comportato o ritorno del teorico titolare? Il ballottaggio è aperto e attualmente sembra vedere in vantaggio di un’incollatura Cornelius, anche se sono possibili entrambe le soluzioni: sullo sfondo ce n’è pure una terza, ovvero un assetto senza punte di ruolo, con Ilicic e Gomez come riferimenti offensivi e l’aggiunta di un centrocampista (magari tra Haas e Rizzo) al posto del centravanti (oppure dello stesso sloveno).

Probabile, comunque, che Gasperini (squalificato domenica) scelga di puntare su tre attaccanti, con Ilicic e il Papu schierati insieme ad una prima punta. Cristante dovrebbe giostrare a centrocampo con Freuler, visto che domenica (12,30 al Comunale) non ci sarà de Roon, squalificato.

