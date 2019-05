Corner, il 5 giugno c’è la Champions Night

E poi, pronti per i cruciverba sull’Atalanta? Finito il campionato, è cominciata ufficialmente l’estate di Corner. La sezione del sito de L’Eco di Bergamo dedicata all’Atalanta, e riservata agli abbonati, ora necessariamente cambierà in parte pelle, in attesa della nuova stagione agonistica, con le nuove partite - e soprattutto la Champions League - da analizzare, approfondire, studiare come è stato fatto in tutti questi mesi, da quando, l’11 dicembre 2018, Corner ha avviato il suo lavoro.

Anche in questi giorni sono tanti i lettori che stanno sottoscrivendo l’abbonamento a Corner (alla pagina scopricorner.ecodibergamo.it), anche approfittando della nuova tariffa mensile di 3,5 euro a rinnovo automatico. Cosa troveranno su Corner da qui all’inizio della prossima stagione? Non più la match analysis, ovviamente, ma comunque tanti approfondimenti. Alcuni già pubblicati in questi giorni, come la ricerca di un possibile sostituto per Ilicic, di fatto impossibile perché i suoi parametri tecnici sono unici in Europa. O la «torta da 2 miliardi» rappresentata dalla Champions League.

Ma non è tutto: Gianluca Besana, l’esperto tecnico di Corner, sarà «reattivo» in caso di nomi caldi sul mercato, per studiare ogni possibile acquisto dell’Atalanta, e presentarlo ai lettori in chiave tattica.

Resteranno, ovviamente, i contenuti «di lettura», come i racconti di Stefano Corsi, e la «macchina del tempo» di Isaia Invernizzi. Compatibilmente con impegni e vacanze, continuerà a scrivere anche Glenn Stromberg, e continueremo le pubblicazioni del «museo virtuale» della storia dell’Atalanta. A questo si aggiungeranno gli approfondimenti più generali, a seconda dei temi che si porranno, di Giovanni Cortinovis e Carlo Canavesi.

Poi, le novità più «estive». Corner, dal 15 giugno al 15 agosto, proporrà ogni giorno un cruciverba o un crucipuzzle, scrivibile direttamente online, a tema atalantino. Qui sopra vedete un test che abbiamo prodotto in questi giorni. E poi, «Atalanta in the world»: cercheremo in giro per il mondo i luoghi chiamati Atalanta, e proveremo a descriverli. Chissà che qualche tifoso, di passaggio, non preveda deviazioni nei viaggi estivi per comporre poi «dal vivo» la mappa.

Extra-atalantina, ma di grandissimo interesse, la serie che partirà a breve, curata da Dino Nikplaj: «Le città del calcio». Una serie di servizi richiesta dai lettori, dopo la pubblicazione della storia di Liverpool, in seguito alla memorabile semifinale di Champions: racconteremo le città europee più radicalmente legate alla loro squadra. In sostanza, le sorelle europee di Bergamo e l’Atalanta.

La «Champions Night»

Tutto questo partirà però con un appuntamento «live» di Corner, il 5 giugno allo spazio Edoné di Redona: una serata speciale, con la partecipazione di Marino Magrin, Luigino Pasciullo e del direttore operativo dell’Atalanta, Roberto Spagnolo. Una cena (con gli ottimi hamburger di Edoné), il botta e risposta con gli ospiti condotto da Roberto Belingheri e Matteo de Sanctis, una serie di giochi a premi per chiudere con un po’ di divertimento. Gli abbonati di Corner hanno ricevuto già la mail per scaricare il coupon gratuito: occorre affrettarsi, perché i posti sono limitati. I non abbonati possono abbonarsi «al volo» e l’invito arriverà via mail in pochi minuti. I non abbonati che volessero partecipare dovranno pazientare ancora un pochino.

