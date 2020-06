Corner, offerta per la ripartenza

Un euro al mese fino al 2020/21 Il calcio si è fermato, ma Corner no: la sezione del sito de L’Eco di Bergamo che dal dicembre 2018 approfondisce i temi legati all’Atalanta ha continuato, ogni giorno, a proporre ai suoi abbonati servizi originali.

E i risultati hanno dato ragione alla scelta: in un periodo in cui i principali quotidiani sportivi hanno conosciuto una fortissima contrazione delle vendite, Corner ha aumentato i suoi abbonati dell’11%.

Il 10 marzo, subito dopo lo stop delle competizioni, Corner ha annunciato a tutti gli abbonati la proroga gratuita di tutte le sottoscrizioni - mensili e annuali - fino al ritorno in campo. Ora ci siamo, il 21 si gioca, ma la proroga viene ulteriormente «prorogata» fino al 30 giugno, dunque «regalando» altri 9 giorni. Dal 1° luglio, ogni abbonamento mensile tornerà alla «normalità» del rinnovo automatico.Ugualmente funzionerà per gli annuali, che come annunciato avranno una proroga di un periodo pari allo stop delle competizioni.

L’altra notizia riguarda i nuovi abbonati che sceglieranno la tariffa mensile: da domani, 19 marzo, e fino all’inizio del campionato 2020/21, il prezzo mensile per entrare nella «squadra» di Corner scende a 1 solo euro. Tariffa che ovviamente non può valere per chi in precedenza era già titolare di un abbonamento a Corner. Non vale, insomma, disdire per poi «rientrare» con la tariffa scontata. Come sempre tutte le info si troveranno alla pagina https://scopricorner.ecodibergamo.it.

Tutto questo per cosa? Per l’offerta giornalistica ormai tipica di Corner: prodotti e approfondimenti che permettono ai lettori di «studiare» l’Atalanta sia dal punto di vista tecnico, che da quello del business. E poi racconti, storie, e una finestra che prossimamente sarà sempre più aperta anche sul calcio estero. Il tutto affiancato dal gruppo Facebook (ovviamente gratuito), dove i primi protagonisti sono gli iscritti, non gli «amministratori».

L’inserto di domani

Ma le iniziative de L’Eco di Bergamo per la ripartenza del campionato non sono finite certo qui. Un’altra i lettori la troveranno direttamente in edicola e nella copia pdf di domani, 20 marzo. Insieme al giornale, infatti, sarà pubblicato gratuitamente un inserto speciale di 12 pagine (la copertina è qui a fianco) con analisi e approfondimenti sui temi della ritorno in campo dell’Atalanta. Allegato anche il calendario completo delle 124 partite che mancano alla conclusione della stagione, e un’infografica che ripercorre il cammino dell’Atalanta da inizio stagione al 7-2 di Lecce, ultima partita disputata in campionato prima dello stop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA