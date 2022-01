Corner, ultime ore per abbonarsi a 1 euro al mese Chi già legge L’Eco può avere gli approfondimenti sull’Atalanta con l’offerta fino alla mezzanotte del 6 gennaio.

Ultime ore per gli abbonati de L’Eco di Bergamo per aggiungere Corner al loro pacchetto, spendendo meno di un terzo della tariffa ordinaria. Per loro infatti è stata pensata la tariffa di 1 solo euro al mese (al posto di 3,5) per i primi tre mesi: è questa la possibilità che i tantissimi abbonati de «L’Eco di Bergamo» (coloro che già leggono la copia del giornale su computer, smartphone o tablet o su carta) si sono visti recapitare via e-mail nei giorni scorsi.

Seguendo le semplicissime istruzioni, infatti, gli abbonati de L’Eco possono fare un piccolo «upgrade» accedendo alla tariffa speciale che è stata pensata per loro: solo 1 euro al mese per poter leggere gli approfondimenti che la redazione di Corner sforna ogni giorno sull’Atalanta, al posto della tariffa ordinaria di 3,5 euro, che scatterà al termine del periodo di 3 mesi e sarà disattivabile in qualsiasi momento.

Per fare tutto questo è sufficiente seguire le istruzioni che gli abbonati hanno ricevuto via mail, contenenti anche il link per accedere alla proposta di abbonamento. Si può approfittare di questa offerta fino alla mezzanotte del 6 gennaio.

Stesse tempistiche anche per la possibilità di regalare Corner. A questo punto non più per Natale, ma magari è l’occasione per mettere un abbonamento annuale a Corner nella calza della Befana. Un anno di Corner costa 38,5 euro al mese, e chi sottoscrive l’abbonamento lo può far recapitare via mail al destinatario nel giorno e nell’ora desiderati. Si fa tutto a questo link: https://scopricorner.ecodibergamo.it/natale-2021 .

Chi volesse abbonarsi può anche scegliere la tariffa mensile, a soli 3,5 euro: tutte le opzioni sono disponibili alla pagina https://scopricorner.ecodibergamo.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA