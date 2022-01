Torino e Udinese in quarantena: saltano le partite del 6 e 9 gennaio con l’Atalanta Covid, dopo i casi di positività l’autorità sanitaria ha messo in quarantena per 5 giorni tutta la squadra e lo staff del Toro: salta la sfida del 6 gennaio a Bergamo. Per l’Udinese isolamento e divieto di esercitare sport di squadra di contatto fino al 9 gennaio, data in cui doveva giocare contro i nerazzurri.

Dopo i contagi nel gruppo squadra del Torino, niente trasferta dei granata a Bergamo il 6 gennaio per la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium. La Asl città di Torino ha proceduto a mettere in quarantena l’intero staff e la prima squadra del Torino , dopo che erano emersi 8 casi di positività al Covid-19. Lo conferma all’Italpress il direttore generale Carlo Picco. «La quarantena prevista è di 5 giorni, che ognuno di loro trascorrerà nelle proprie abitazioni, la decisione è frutto di un contact tracing che abbiamo avviato dopo i primi casi» spiega Picco. Alla luce di questa decisione, la squadra granata non si recherà a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta.

Il Torino martedì 4 gennaio aveva comunicato che «tre elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La società ha informato le Autorità sanitarie competenti e sospeso l’attività odierna». Nei granata ci sono 5 giocatori contagiati, più tre componenti dello staff. Si è invece negativizzato Verdi, l’unico giocatore di cui si conosceva l’identità.

L’Atalanta non incontrerà neanche l’Udinese, il 9 gennaio. L’Udinese Calcio comunica infatti che, «in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è stato, altresì, disposto il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio al 9 gennaio 2022».

I provvedimenti, spiega il club, «sono stati addottati in seguito agli esiti dei nuovi test molecolari effettuati stamane su tutto il gruppo squadra che hanno evidenziato la positività di altri due calciatori oltre ai sette più due membri dello staff precedentemente positivi e in isolamento. Udinese Calcio, di conseguenza, recependo le disposizioni dell’autorità sanitaria, ha inoltrato alla Lega Serie A formale richiesta di rinvio delle gare in programma domani contro la Fiorentina e domenica contro l’Atalanta».

