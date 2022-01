Covid, altri positivi nell’Atalanta: slitta la partenza per Roma Serie A, in attesa dell’esito dell’ultimo giro di tamponi posticipata a sabato mattina la partenza per Roma, dove i nerazzurri in serata incontreranno la Lazio.

L’Atalanta comunica che «nella giornata di oggi (venerdì 21, ndr) sono state rilevate ulteriori positività al Covid-19 che hanno consigliato la partenza del volo charter domani mattina». Sabato la squadra sosterrà un ultimo allenamento in sede a Zingonia prima di imbarcarsi allo scalo di Orio al Serio. Il match contro la Lazio è in programma sabato alle 20,45.

Sugli altri fronti, Venezia e Salernitana sembravano le squadre più a rischio stop, anche alla luce del nuovo protocollo, e con loro l’Udinese. Ma il Venezia annuncia che della lista dei 25 solo cinque sono contagiati, e dunque parte per Milano per giocare. Allo stesso modo la Salernitana verso Napoli («ma con otto positivi, i recuperi da Covid e gli infortunati, non so come andremo in campo», lamenta Colantuono) e anche l’Udinese si appresta alla sua partita «senza piangersi addosso». Il tutto con il punto interrogativo dei tamponi di sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA