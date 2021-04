Covid, Pessina e Toloi in isolamento precauzionale dopo i casi in Nazionale Atalanta, la misura dopo i casi di positività al Covid-19 dei giocatori rientrati dalla Nazionale italiana, l’ultimo dei quali ha riguardato lo juventino Federico Bernardeschi. Attesa per l’esito dei tamponi.

I reiterati casi di positività al Covid-19 dei giocatori rientrati dalla Nazionale italiana, l’ultimo dei quali ha riguardato lo juventino Federico Bernardeschi (Bonucci, Sirigu, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno e 4 membri dello staff gli altri), hanno indotto l’Atalanta a tenere precauzionalmente in isolamento Rafael Toloi e Matteo Pessina. Previsto in tarda serata l’esito dei tamponi molecolari. Sia il difensore italo-brasiliano, che ha esordito in azzurro il 31 marzo scorso nelle qualificazioni mondiali in Lituania, sia il centrocampista monzese erano già stati isolati dal resto del gruppo squadra dietro disposizione dell’Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo fino a prima della rifinitura della vigilia della partita di campionato con l’Udinese del 3 aprile, ottenendo il via libera per disputare il match (poi giocato con entrambi titolari) dopo il terzo test, quello rapido, entro le 11 della mattina di sabato scorso.

