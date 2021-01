Covid: Romero positivo, poi negativo

«Asintomatico, è in isolamento a casa» L’Atalanta: «In seguito ai test effettuati venerdì 29 gennaio è risultato positivo, i successivi test hanno dato esito negativo. Attivate tutte le procedure previste».

«In seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa». Lo rende noto l’Atalanta, aggiungendo di aver «attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».

