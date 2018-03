Cristante centrocampista «goleador»

La classifica su L’Eco in edicola Cristante, stagione da incorniciare sostanza e gol.

Due centrocampisti quest’anno hanno segnato più dei tanto reclamizzati Andrea Belotti, Patrick Cutrone e Lorenzo Insigne. E uno dei due è atalantino: Bryan Cristante, autore di 8 gol stagionali in campionato. Meglio finora sta facendo solo il laziale Sergej Milinkovic-Savic, arrivato a 9 marcature in serie A e non a caso considerato l’oggetto del desiderio dei club di mezza Europa.

