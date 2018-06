Cristante, cessione ai dettagli

Alla Roma in prestito oneroso Cristante-Roma, ormai ci siamo. Nel giorno in cui l’Atalanta ha acquistato il primo rinforzo dell’estate (Reca), sono stati mossi passi decisivi nel trasferimento in giallorosso del suo gioiello più luminoso.

Ormai è praticamente tutto deciso: Cristante si sposterà nella capitale per una cifra intorno ai 30 milioni. Da definire solo la formula, ma è probabile che si opti per un prestito oneroso da 5 milioni, con riscatto obbligatorio fissato tra un anno, per altri 25. Dovrebbe essere un affare senza contropartite: il discorso Defrel è ancora bloccato e pure Tumminello non è stato inserito.

