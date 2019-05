Da venerdì la bandiera «Grazie ragazzi»

Il 31 maggio esponiamola tutti insieme Sarà possibile acquistarla a 8,70 euro più il prezzo del quotidiano e in omaggio per gli abbonati di Corner.

Sarà distribuita nelle edicole a partire da venerdì 24 maggio la bandiera «Grazie ragazzi», lanciata da L’Eco di Bergamo per sostenere l’Atalanta nello sforzo finale per la conquista di un posto in Champions League, domenica sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ma soprattutto per ringraziare la squadra di un’altra stagione straordinaria che ci ha regalato gol (finora 100, una cifra che la pone nell’élite del calcio europeo, come vediamo nella tabella pubblicata nella pagina a fianco) e soprattutto tante emozioni. Ma la bandiera resterà sempre con voi, anche dopo la fine della stagione, per ricordare negli anni un capitolo memorabile dell’ultracentenaria storia nerazzurra. E per tornare a incitare la squadra nelle occasioni importanti che sicuramente non mancheranno neanche in futuro.

La bandiera sarà in vendita a 8,70 euro più il prezzo del quotidiano. Gli abbonati potranno acquistarla in edicola senza il costo del giornale. E chi ha un abbonamento a Corner riceverà una comunicazione speciale con le istruzioni per ritirarla in omaggio (a partire da sabato 25 maggio allo sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo, in viale Papa Giovanni, nella palazzina gialla).

La prima fornitura sarà nelle edicole giovedì. Poi, giorno per giorno ne arriveranno altre fino a esaudire tutte le richieste che gli edicolanti avranno ricevuto. E quando tutti i tifosi bergamaschi avranno in mano la bandiera, l’invito è ad appenderla a balconi e finestre il 31 maggio, per colorare la nostra terra di nerazzurro. Per celebrare nel modo migliore, tutti insieme, un’annata che ha portato la squadra mai così in alto nella sua pur gloriosa esistenza, cominciata più di un secolo fa.

Chi vive fuori dalla provincia di Bergamo potrà acquistare la bandiera sul sito www.kauppa.it, mentre gli abbonati di Corner che non vivono in provincia di Bergamo possono richiedere la bandiera mandando una mail a diffusione@ecodibergamo.it. Allo stesso modo potrà averla gratuitamente chi si abbonerà a Corner in questi giorni. Per abbonarsi, scopricorner.ecodibergamo.it.

