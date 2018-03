Dal ballo sulle piste alla sua Bergamo

Sofia Goggia regina anche dei social Sofia Goggia è la migliore del mondo a districarsi tra le porte veloci della discesa, ma se la cava egregiamente anche tra le pieghe dei social network dove sta diventando la regina assoluta del circo bianco.

La campionessa bergamasca racconta la sua vita e le sue imprese soprattutto su Instagram, social dove le foto la fanno da padrone ed è possibile limitare le discussioni accese che invece sono la norma su Facebook. Sul suo profilo, seguito da oltre 150 mila followers, Sofia celebra le sue imprese, ringrazia i tifosi, mostra alcuni momenti di vita privata e famigliare oltre ai panorami della sua amata Bergamo. E da guascona qual è, non fa mancare una buona dose di ironia. L’ultimo post, ad esempio, ha fatto sorridere tutti i bergamaschi. Quella «Te set mea e te ole be’...,», riferito alla Coppa del Mondo di discesa, è l’ennesimo segnale che Sofia ama la sua città. Dalle piste di Foppolo è partita alla scalata del mondo ed è riuscita a centrate l’impresa.

Spring time in my lovely Bergamo.. @visitbergamo_official @benheartitaly "Mi piace": 10.3 mila, commenti: 126 - Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) su Instagram: "Spring time in my lovely Bergamo.. @visitbergamo_official @benheartitaly"

Buongiorno un paio de gradoni... "Mi piace": 5,638, commenti: 45 - Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) su Instagram: "Buongiorno un paio de gradoni... "

L’altra regina del suo profilo è l’amata cagnolina Belle, che spesso compare nelle foto postate su Intagram.

Post di Instagram di Sofia Goggia * Mar 27, 2017 at 7:40 UTC "Mi piace": 10.7 mila, commenti: 79 - Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) su Instagram

Ironia, dicevamo. Ecco allora alcuni post davvero divertenti: dal «Balla come il Papu» messo in scena su una pista da sci, alle prese in giro nei confronti delle compagne di squadra.

#papudance @papugomez_official Essere AFFECTED dalla MADNESS dello slalom fa brutti scherzi, cara @laragutofficial "Mi piace": 9,406, commenti: 136 - Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) su Instagram: "#papudance @papugomez_official Essere AFFECTED dalla MADNESS dello slalom fa brutti scherzi,..."

France', ce lo siamo magnate il panettone? Mi rivedo un po' in questa bambina...chissà come mai "Mi piace": 12.3 mila, commenti: 156 - Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) su Instagram: "France', ce lo siamo magnate il panettone? Mi rivedo un po' in questa bambina...chissà come mai"

