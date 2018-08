De Roon e l’anello di fidanzamento

Nessun dribbling: «Ha detto sì!» Dopo il Papu Gomez, che ha dedicato la doppietta contro il Sarajevo al terzo figlio in arrivo, un post tutto cuore di un altro campione nerazzurro.

Tanta grinta in campo, tanta dolcezza fuori. Marten de Roon si rivela un romanticone. L’ultima foto postata su Instagram ne è la dimostrazione. Il centrocampista dell’Atalanta ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e nello scatto è stato immortalato il momento esatto della consegna dell’anello. Dopo il ritorno a Bergamo in maglia nerazzurra il mastino olandese ha deciso di mettere la testa a posto. Nessun dribbling da parte della futura moglie, come lui stesso rivela nel post: «Ha detto sì».

She said YES Ha detto SI Un post condiviso da Marten de Roon (@martenderoon15) in data: Ago 4, 2018 at 3:23 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA