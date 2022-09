Debutto in Serie D per il «Tanque» Denis: 90’ con la maglia della Real Calepina

Novanta minuti in campo, gran lavoro al servizio della squadra e dominio sulle palle alte con due colpi di testa che hanno fatto urlare al gol. La condizione non è ancora al meglio, ma German Denis ha fatto capire fin dal debutto che anche in Serie D vuole essere un protagonista. Mercoledì 28 settembre l’ex atalantino ha infatti indossato per la prima volta la maglia della Real Calepina nel derby di campionato contro il Villa Valle, partita terminata con un pareggio senza reti nonostante l’argentino sia rimasto in campo per tutto l’incontro.