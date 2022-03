Della Vite sul podio mondiale, argento nel gigante juniores

Il bergamasco Filippo Della Vite conquista uno splendido argento nel gigante maschile ai Mondiali juniores in corso di svolgimento a Panorama, in Canada. Continua il grande momento della squadra azzurra junior, con la quinta medaglia maschile, in questa rassegna iridata dopo quelle ottenute in discesa, superG e combinata. Una grandissima prestazione quella del 20enne poliziotto bergamasco di Ponteranica, che nella gara di martedì 8 marzo, dopo aver conquistato la seconda piazza nella prima manche è riuscito a confermarsi con una seconda di altissimo livello, terminando a 60 centesimi dalla vittoria. Una medaglia che è arrivata due giorni dopo il settimo posto nella combinata in cui aveva recuperato 22 posizioni. Medaglia d’oro che è andata al norvegese Alexander Steen Olsen, capace di fissare il cronometro sul 2’39”24. Terzo posto all’ austriaco Lukas Passrugger, in crescita nella seconda manche, capace di recuperare ben 23 posizioni fino a conquistare un bronzo inatteso a 90 centesimi dal norvegese. Si tratta della quinta medaglia canadese per l’Italia, dopo i due ori e il bronzo di Franzoni (quinto nel gigante a conferma dell’ottimo stato di forma stagionale) e l’argento di Marco Abbruzzese.