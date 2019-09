«Dinamo forte, l’Atalanta ci proverà»

Su L’Eco l’intervista a Luca Percassi «Gli arbitri si sono scusati per l’errore sul campo e per l’impossibilità di utilizzare il Var. Ho trovato un atteggiamento dialogante e di grande buonsenso che allontana veleni e polemiche. L’Atalanta sposa questa linea: andiamo decisamente su questa strada, per il bene del calcio».Luca Percassi va nei dettagli, la mattina dopo la vittoria di Genova.

Facile, l’Atalanta ha vinto. «Se fosse finita 1-1? Non lo so – spiega l’A.d. nerazzurro –, io vi posso dire che per la prima volta da quando sono nel calcio ho fatto chiedere agli arbitri se li potevo incontrare e ho trovato equilibrio e disponibilità. C’erano tutti, sono stati chiari e leali. E tutti noi dobbiamo essere sensati: gli errori sono umani, capitano. C’è la tecnologia. Ma i lavori a Marassi hanno fatto saltare le telecamere, la colpa non è degli arbitri. Se spieghi i fatti tutto rientra nella normalità. E possiamo parlare di calcio...».

Cioè del gol di Zapata.

«Una prodezza straordinaria di un giocatore stre-pi-to-so».

C’è già il nuovo tormentone: di questo passo a gennaio lo portano via.

«Per la verità ci hanno già pesantemente provato anche in estate. Ma la volontà nostra e di Duvan hanno prevalso: è qui e ci resterà per tutta la stagione».

Ma domenica non ci credeva più neppure lei…

«Questa squadra ci ha abituati a crederci sempre. Com’è nella filosofia del mister».

Ora arriva la Champions League.

«Ci stiamo avvicinando a un’altra esperienza assolutamente unica, per tutti. L’abbiamo già visto al sorteggio, ti ritrovi in un contesto che a pensarci neppure riesci a immaginarlo».

Ma ne saremo protagonisti.

«Siamo gli ultimi arrivati, non abbiamo un passato e la prima grande differenza rispetto alla Dinamo Zagabria e soprattutto allo Shakhtar sarà questa: le nostre prime due volte saranno la loro millesima partita. Ma noi ci proveremo».

