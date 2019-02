«Diretta stadio» e Fiorentina-Atalanta

Lunga serata live su Bergamo TV L’attesissima gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta sarà al centro anche del palinsesto di prima serata dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – live streaming www.bergamotv.it).

Si parte in anticipo rispetto al fischio d’inizio del match: alle ore 19.50, subito dopo il telegiornale, ecco la trasmissione “Diretta Stadio” con i primi collegamenti video dallo stadio Franchi di Firenze con gli inviati Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi per le ultimissime, le formazioni ufficiali e i pareri dei tifosi prima dell’ingresso nell’impianto. Nello studio condotto da Giorgio Bardaglio, invece, saranno presenti l’allenatore ed ex calciatore atalantino Elio Gustinetti, il giornalista Arturo Zambaldo, Fabrizio Pirola e Mariachiara Rossi. La postazione per la cronaca della partita sarà affidata a Carlo Canavesi mentre a Elisa Cattaneo toccherà il compito di interagire con i telespettatori da casa che potranno commentare in tempo reale l’andamento della gara scrivendo i loro messaggi con sms al 335.6969423. A seguire ampia pagina dopopartita con le interviste ai calciatori delle due squadre che si fermeranno ai microfoni dei giornalisti in «mixed zone». Giovedì sera, infine, appuntamento eccezionalmente infrasettimanale in diretta dalle ore 20.50 con l’analisi di «TuttoAtalanta», sempre su Bergamo Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA