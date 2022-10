Djimsiti aumenta i carichi di lavoro. Si avvicina il rientro dopo l’infortunio

Atalanta. Buone notizie per l’Atalanta alla ripresa degli allenamenti dopo il pareggio in casa dell’Udinese. Djimsiti sta gradualmente recuperando dopo l’infortunio (frattura del perone) rimediata il 21 agosto contro il Milan.

Buone notizie in casa Atalanta martedì 11 ottobre alla ripresa degli allenamento dopo il pareggio in casa dell’Udinese: Berat Djimsiti sta gradualmente aumentando i carichi di lavoro e, dopo oltre un mese e mezzo dall’infortunio rimediato nella partita contro il Milan del 21 agosto, il momento del rientro inizia ad avvicinarsi, anche se è presto per ipotizzare quando potrà entrare nella lista dei convocati.

Sabato 15 ottobre contro il Sassuolo (ore 20,45 allo stadio di Bergamo) mancherà sicuramente lo squalificato Hateboer Sempre a parte Duván Zapata e Davide Zappacosta, alle prese con guai muscolari, che saranno monitorati in questi giorni. Per il momento quel che è certo è sabato 15 ottobre contro il Sassuolo (ore 20,45 a Bergamo) non ci saranno gli infortunati Juan Musso e Rafael Toloi, lo squalificato Hans Hateboer, oltre a Josè Palomino (sospeso). L’avvicinamento alla partita con il Sassuolo continua mercoledì con una doppia seduta al Centro Bortolotti.

Giudice sportivo: multa di 3.000 euro per l’Udinese

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 9ª giornata di Serie A , ha multato di 3 mila euro l’Udinese per «avere suoi sostenitori, al 32’ st della partita con l’Atalanta, lanciato nel recinto di gioco tre bicchieri pieni».

Sempre fra le società 13mila euro la Salernitana:10mila per «non avere impedito che un suo sostenitore, al 50’ st, facesse indebito ingresso sul terreno di gioco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente», altri 3mila euro per «avere suoi sostenitori, al 18’ pt, lanciato sul terreno di gioco un bengala»

Inoltre ammenda di 4 mila euro al Lecce per «avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, due petardi e tre fumogeni». Ammenda di 3 mila euro al Milan per «avere suoi sostenitori, al 54’ st, lanciato nel recinto di gioco tre bicchieri semi-pieni». Ammenda di 2 mila euro alla Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, per «avere ingiustificatamente ritardato di circa 2’ l’inizio della partita».