Djimsiti sta bene, operato per un’ernia

Lo sfogo di Reja: in campo fino all’ultimo Il tecnico della nazionale albanese sul difensore atalantino che veste anche la maglia della nazionale di Tirana: in campo con l’Atalanta per coprire l’assenza di Toloi anche se stava già male.

Berat Djimsiti sta bene e lo annuncia sui social: il difensore nerazzurro è stato operato martedì 28 maggio per un’ernia inguinale e su Instagram ha postato una foto dal letto di ospedale con il pollice su e un commento: «Operazione fatta. Ora un po’ di tempo per riprendersi».

Dell’operazione chirurgica aveva parlato proprio ieri il tecnico della nazionale albanese, Edy Reja, annunciando che il centrale atalantino di origine svizzera ma naturalizzato albanese, non avrebbe potuto indossare la maglia della Nazionale. «Djimsiti si opera oggi (ieri ndr) – aveva dichiarato Reja –, ha dei problemi a causa di un’ernia inguinale. Giocava ma non riusciva ad allenarsi, siccome Gasperini aveva bisogno di centrali, anche per l’assenza di Toloi. Dispiace perché all’Atalanta l’avevo preso io, ai tempi lo conoscevo».

